El programa de alimentación escolar en el Quindío beneficiará a 25.500 estudiantes en el año 2026

La secretaria de Educación del departamento, Tatiana Hernández resaltó que durante el año 2025 el programa ha funcionado sin dificultad lo que ha permitido una ejecución exitosa en las diferentes instituciones educativas.

Destacó que este año han reflejado el compromiso de la supervisión y de quienes han sido los operadores y por eso ya están en todo el proceso de planeación para el próximo año.

“Así es, nosotros cerramos un 2025 con muchísima satisfacción, una operación donde reflejamos el compromiso de la supervisión, reflejamos el compromiso de quienes han sido operadores en esta vigencia. Como es nuestro deber, estamos hoy en este trabajo de planeación para el 2026″, mencionó.

Añadió: “Estamos con la Asamblea Departamental solicitando la aprobación de vigencias futuras ordinarias y excepcionales tanto para la operación del programa como para la comisión que se genera por el proceso de selección que adelantamos con la bolsa mercantil de Colombia".

Explicó que en el año 2026 tendrán una disminución en las raciones industrializadas para fortalecer el preparado en sitio sea almuerzo o refrigerio para generar una aplicación del programa de manera muy consiente enfocado a que el desperdicio sea menor.

“Hoy estamos apuntándole a tener una autorización de 21. 662 millones de pesos que significa la operación del programa para este caso entonces estamos apuntando a operar los primeros 109 días del calendario escolar desde el 26 de enero que va a iniciar nuestro calendario, es decir, la atención de estudiantes y hasta aproximadamente el 17 de agosto del 2026″, informó.

Dijo que apuntan a priorizar 25.500 estudiantes diarios con una proyección de matrícula de 33.000 estudiantes que iniciarán clases el próximo 26 de enero del otro año.

“Nosotros continuamos en este PAE 2026 vamos a tener una disminución teniendo en cuenta que estamos buscando ser muy austeros con el gasto y que tengamos un una aplicación del programa de una forma muy consciente, porque lo que pretendemos es que el desperdicio cada vez sea menor y el desperdicio no solo se da en la comida real, sino en cómo nosotros ejecutamos el recurso", destacó.

Anotó: “Lo que queremos apuntar además es que en el 2026 vamos a disminuir las raciones del orden industrializado y aumentar las raciones preparadas en sitio, sea almuerzo o complemento o refrigerio, como se conoce socialmente para que así podamos dar un mejor aporte nutricional a nuestros estudiantes".

Sostuvo que este año se ha ejecutado más del 85% de las raciones proyectadas, con una inversión superior a los 29 mil millones de pesos.