El ataque con explosivos en Cajibío, Cauca, generó una agresión a la Misión Médica

Las autoridades de Salud del Cauca denunciaron que El ataque con explosivos registrado en el municipio de Cajibío generó pánico colectivo entre el personal sanitario del hospital local y daños en la infraestructura; configurándose en una grave agresión a la misión médica.

Las detonaciones dañaron ventanas y parte del techo del centro asistencial, mientras médicos y enfermeros de la sala de hospitalización se refugiaban ante la amenaza.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo, señaló que el hecho termina siendo una vulneración a la misión médica.

“Generó pánico colectivo en el personal que se tuvo que esconder dentro de la estación de enfermería de la sala de hospitalización y son situaciones inhumanas no solo con el personal sanitario sino con la comunidad en general causando alteraciones en la salud mental”, dijo la funcionaria.

El Centro Regulador de Urgencias (CRU) del departamento del Cauca coordina la respuesta ante la emergencia.

El gobernador Octavio Guzmán aseveró que, “no existe ninguna justificación para afectar servicios esenciales ni para desconocer los límites humanitarios que protegen la vida y la dignidad de nuestras comunidades”.

Además de rechazar los hechos, el mandatario recalcó que, “afectar un hospital constituye una vulneración flagrante de los principios más básicos del DIH”.

Esta agresión se suma a los múltiples ataques contra la misión médica registrados en el Cauca, donde hospitales y ambulancias han sido impactados por acciones de grupos armados ilegales.

Las autoridades de salud exigieron respeto irrestricto a la misión médica.