Rusia anunció la toma de dos localidades en Ucrania durante este 16 de enero

El ejército ruso ha tomado dos localidades en Ucrania durante las últimas 24 horas, anunció este viernes el Ministerio de Defensa de este país.

Las nuevas conquistas de las fuerzas rusas, según el comunicado castrense, son Zakitne, en la región de Donetsk, y Zhovtneve, en Zaporiyia.

Zakitne es una pequeña localidad a orillas del Séverski Dónets con medio millar de habitantes antes del inicio de la guerra. Por medio de ese pueblo pasa una carretera que une la ciudad de Síversk, cuya toma Rusia clamó en diciembre pasado, con Limán.

Mientras, Zhovtneve se encuentra en la orilla occidental del río Haichur, donde las fuerzas rusas continúan expandiendo su zona de control.

En total, durante la semana pasada las tropas rusas han conquistado cinco localidades en Ucrania, según Defensa.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, aseguró la víspera que en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio quedó bajo su control.