Reino Unido y Francia prometen fuerzas de seguridad en Ucrania tras alto al fuego con Rusia

Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron y Keir Starmer en el Palacio del Eliseo en París, el 6 de enero de 2026. FOTO: Tom Nicholson/Getty Images / Tom Nicholson

El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaron una declaración de intenciones sobre el despliegue de una “fuerza multinacional” apoyada por Estados Unidos después de que se alcance un hipotético alto al fuego con Rusia.

A través de esta, la “Declaración de París”, los europeos mostraron un frente unido en París, al comprometerse a aportar garantías de seguridad “robustas” para Ucrania, tras una cumbre de la llamada “Coalición de Voluntarios”, pese a que no hay señales de una tregua, casi cuatro años después del inicio del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La treintena de dirigentes firmaron la declaración de intenciones conjunta sobre “el despliegue de una fuerza multinacional”, aunque países como Alemania y Polonia no enviarían tropas directamente a Ucrania, sino a países vecinos.

Este despliegue deberá aportar “una forma de garantía el día después del alto al fuego”, según declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, quien resaltó la necesidad de esta fuerza ante la ruptura de los acuerdos de paz con Rusia con otras naciones, incluyendo la propia Ucrania, en otras oportunidades.

La declaración “reconoce por primera vez” una “convergencia operativa” entre la coalición, Ucrania y Estados Unidos, con garantías de seguridad “robustas”, de acuerdo con la Presidencia de Francia, que agrega que el documento incluye “mecanismos de vigilancia” del alto al fuego bajo “liderazgo estadounidense”.

También se han previsto dispositivos “de solidaridad y de intervención” en caso de que se produzca otro ataque ruso, aunque de momento no está claro hasta qué punto se implicarían en eso los estadounidenses.

Respaldo de Estados Unidos

Los aliados han “terminado en gran medida” de acordar garantías de seguridad “para que el pueblo de Ucrania sepa que cuando esto termine, terminará para siempre”, apuntó el emisario estadounidense, Steve Witkoff, tras el encuentro.

A propósito, Witkoff aseguró que están “de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo”.

El enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo en sus redes sociales que la delegación de Estados Unidos “ha hecho un progreso significativo en varias líneas de trabajo críticas, incluyendo un marco bilateral de seguridad y un plan de prosperidad”.

La delegación de Washington, que también incluyó al yerno de Trump, Jared Kushner, se mostró “motivada por la aproximación colaborativa y la asociación entre las partes”.

“Estaremos continuando nuestras discusiones con la delegación de Ucrania esta tarde y mañana, y estamos esperanzados de conseguir un ímpetu adicional en el futuro cercano”, concluyó Witkoff.

Cabe señalar que Estados Unidos no hace parte de la “Coalición de voluntarios”, pero expresa su apoyo a Ucrania.

Europeos cierran filas con Ucrania

“Es importante que la coalición tenga hoy documentos sustanciales, y no solo palabras”, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien matizó que aún quedan algunas cuestiones “abiertas”, como las concesiones territoriales exigidas por Moscú, un tema altamente sensible.

Ni las reuniones que mantuvieron Volodimir Zelenski y Donald Trump a finales de diciembre, ni las llamadas del presidente estadounidense con su par ruso, Vladimir Putin, permitieron avanzar en el tema de las concesiones territoriales exigidas por Moscú.

El Kremlin aún no se pronuncia al respecto, pero ha manifestado su intención de “endurecer” su posición tras acusar a Ucrania de haber atacado con drones una residencia de Putin, algo que Kiev niega haber hecho.

El jefe de Estado ruso ha repetido estas últimas semanas que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania por la vía de la negociación o por la de las armas.

Antes de viajar a París, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que el objetivo de la reunión era “estrechar y alinear las posiciones europeas y estadounidenses” para conseguir que “los rusos se tomen en serio la cuestión del cese del fuego y la paz”.

“Sin duda tendremos que hacer compromisos” para alcanzar la paz en Ucrania, declaró a su vez el canciller alemán, Friedrich Merz.