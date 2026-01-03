¿Qué pasó con el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá?

Este primer sábado del año no aplica el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá, pese a que la medida ya fue anunciada por el Distrito. La medida, anunciada en noviembre de 2025, comenzará a regir durante el primer semestre de 2026 previa confimación de Movilidad, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Recordamos que, la restricción funcionará en sábados intercalados, con el mismo esquema de placas pares e impares que rige entre semana, y aplicará entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Sábados con fecha par: restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábados con fecha impar: restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

La Alcaldía también anunció que al iniciar la retriccón tambien el pico y placa solidario tendrá un incremento del 50 % para los vehículos no matriculados en Bogotá. Es decir, ya no pagarán un 20 % adicional, sino un 50 % más frente a quienes sí tienen matrícula en la capital.

Los vehículos híbridos estarán exentos de esta restricción, sin importar el municipio en el que estén matriculados.

