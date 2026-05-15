Villa del Rosario anuncia detonaciones controladas por parte de las autoridades

Norte de Santander.

La administración municipal de Villa del Rosario informó que durante las próximas horas se adelantarán detonaciones controladas por parte de unidades antiexplosivos de la Policía en la zona alta del municipio, por lo que hizo un llamado a la comunidad a no alarmarse ante los sonidos que puedan generarse.

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, Gustavo Anduquia, explicó a Caracol Radio que el procedimiento hace parte de operaciones oficiales y descartó cualquier situación relacionada con ataques o alteraciones del orden público.

“La unidad de antiexplosivos de la Policía Nacional va a realizar unas explosiones controladas en la zona alta del municipio. Era para socializarlo con la comunidad, que estén tranquilos, que no es ningún tipo de ataque ni ninguna novedad”, indicó el funcionario.

Aunque confirmó que las detonaciones sí se realizarán durante este viernes, Anduquia señaló que, por protocolos de seguridad, no serán revelados ni los horarios exactos ni los puntos específicos donde se desarrollarán los procedimientos.

“No vamos a comunicar horarios ni lugares puntuales por temas de seguridad, porque no faltaría el curioso que quisiera estar donde no debe”, agregó.

En medio del anuncio, la administración municipal también aprovechó para enviar un mensaje sobre la situación de seguridad en Villa del Rosario, asegurando que se mantienen operativos articulados con las autoridades en distintos sectores del municipio.

El secretario sostuvo que, pese al complejo panorama de orden público que enfrenta el país y el área metropolitana de Cúcuta, la percepción de seguridad en el municipio “viene mejorando” y aseguró que continuarán los operativos para combatir delitos como la extorsión.

“Decirle a los rosarienses que denuncien. El insumo principal para nosotros como administración y para las autoridades es la denuncia”, afirmó Anduquia