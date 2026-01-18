Dos vehículos que transportaban combustible fueron incinerados entre Norte de Santander y Cesar
El hecho se presentó en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen.
Norte de Santander
Dos vehículos que transportaban combustible, tipo pategrillo, fueron incinerados en la vía que comunica a los departamentos de Norte de Santander y Cesar.
Según lo dio a conocer la comunidad, el hecho se presentó entre Ayacucho y Guamalito, este último jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander.
Las primeras versiones apuntan a que hombres armados habrían salido al paso de los dos vehículos, obligaron a los conductores a descender y posteriormente incineraron los automotores, que en cuestión de minutos quedaron consumidos por las llamas.
De momento no se registran víctimas de estas acciones violentas, mientras la comunidad trata de contener las llamas, para evitar una posible propagación en zona boscosa.
No se descarta que grupos armados, con injerencia en esta región, sean los responsables de esta acción violenta.