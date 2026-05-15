Más de 300 policías vigilarán las vías de Norte de Santander durante el puente festivo

Norte de Santander.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Norte de Santander desplegó un dispositivo de más de 300 uniformados para acompañar la movilidad durante el puente festivo en las diferentes vías del departamento.

El comandante de la seccional, coronel Juan Carlos Carreño, informó a Caracol Radio que los controles estarán ubicados en corredores estratégicos como las vías Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga y los ejes hacia Sardinata y Ocaña.

“Tenemos un componente de más de 300 uniformados a lo largo y ancho del departamento, cubriendo todos los corredores viales”, indicó el oficial.

Según las autoridades, durante este fin de semana se espera la movilización de más de 47 mil vehículos, cifra que podría incrementarse entre un 15 y un 20 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Entre las medidas anunciadas se encuentran controles de velocidad, embriaguez, revisión de frenos y acompañamiento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte.

El coronel Carreño reiteró el llamado a los conductores para evitar el exceso de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito.

Además, recordó que continúa vigente la restricción para vehículos de carga superiores a 3.4 toneladas sobre el corredor Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta en ambos sentidos durante horarios establecidos entre sábado y lunes festivo.