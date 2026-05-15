Todo listo en Norte de Santander para los tres simulacros previos a las elecciones presidenciales

Norte de Santander

A partir de este sábado 16 de mayo y durante la próxima semana, la Registraduría llevará a cabo tres simulacros previos al ejercicio electoral del próximo 31 de mayo en Colombia.

“Mañana haremos un ejercicio de preconteo, transmisión de datos. El martes y miércoles, 19 y 20 (de mayo) vamos a hacer el ejercicio de escrutinio y el jueves 21 vamos a hacer el simulacro de digitalización" explicó a Caracol Radio Cecilia Palacio Torrado, Delegada de Registraduría en Norte de Santander.

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Agregó que “tenemos tres ingenieros que apoyan desde el nivel nacional los diferentes procesos de simulacro, las diferentes actividades ya establecidas para que el día electoral todo esté altamente calificado y dispuesto para que el proceso sea ágil, eficiente y efectivo”.

Norte de Santander cuenta con un potencial de votantes superior a 1.300.000 personas, donde el 60% de esa población se concentra en el Área Metropolitana de Cúcuta.

“Tenemos 472 puestos de votación de los cuales 90 están en Cúcuta”, reveló Palacios.

Mientras tanto, las autoridades adelantan mesas de seguimiento electoral, donde se sigue de cerca la situación de orden público en diferentes municipios del departamento, principalmente en la región del Catatumbo, buscando garantizar que el ejercicio democrático no se vea truncado por grupos al margen de la ley.