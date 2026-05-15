Más de 300 niños del Catatumbo siguen en virtualidad por violencia armada: Asinort

Suspensión de clases por la situación de violencia en . / Foto: Archivo. / Cortesía

Catatumbo

Aunque la pandemia del Covid-19, que obligó a implementar la virtualidad en gran parte del mundo, terminó hace más de cinco años, cientos de estudiantes en zonas rurales del Catatumbo han tenido que volver a las clases virtuales debido a las confrontaciones armadas cerca de las instituciones educativas.

En diálogo con Caracol Radio, Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, organización sindical del magisterio en Norte de Santander, reveló que un número considerable de menores no ha podido asistir a clases presenciales durante este 2026 por el recrudecimiento de la violencia en sus fincas y veredas.

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“No es posible que todavía existan instituciones educativas y sedes rurales del Catatumbo que no hayan iniciado la presencialidad debido a la confrontación armada. Nosotros hacemos un llamado a la reflexión y a respetar la escuela como territorio de paz”, expresó Sánchez.

Según datos entregados por el líder sindical, cerca de 300 niños de esta zona rural no han podido regresar a las aulas de clase de manera presencial durante este año.

La situación también afecta a estudiantes de municipios como Toledo, Labateca y El Carmen, donde en varias oportunidades las instituciones educativas han tenido que retomar la virtualidad debido a alteraciones de orden público en los cascos urbanos.

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“Reiteramos la exigencia de apartar a las escuelas, a las comunidades educativas y a los caminos hacia las instituciones de las acciones armadas”, agregó el dirigente sindical.

Denuncian amenazas contra docentes en Norte de Santander

Leonardo Sánchez también alertó sobre el incremento de amenazas contra docentes en el departamento de Norte de Santander.

“Últimamente se han presentado amenazas contra maestros, casos que ya están en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de realizar los estudios de riesgo”, indicó.

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El dirigente pidió a la UNP agilizar los procesos para definir las medidas de seguridad correspondientes.

“La semana pasada nos reunimos en la Secretaría de Educación Departamental junto al equipo de Derechos Humanos y docentes amenazados. El mensaje es claro: necesitamos que se aceleren los estudios y que la Fiscalía avance rápidamente en las investigaciones”, afirmó.

Finalmente, aseguró que más de 100 docentes han recibido intimidaciones durante los últimos meses en la región del Catatumbo.