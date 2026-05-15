Preocupación en los alcaldes del Catatumbo por ola de violencia

Norte de Santander

Los últimos días en la región del Catatumbo han estado marcados por una delicada situación de orden público que agudiza la vulneración de derechos a la población civil al norte del departamento.

Frente a este panorama, los alcaldes de esa zona han mostrado sus preocupaciones por las dificultades que atraviesan las comunidades de las zonas rurales por la confrontación entre los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio, el ELN y las farc.

En diálogo con Caracol Radio los funcionarios reclamaron del gobierno nacional más atención para la zona, al agudizarse su misma condición de gobernantes por las acciones de los violentos.

Uno de ellos dijo “estamos muy preocupados, la guerra no se ha acabado, los decretos de emergencia no prosperaron y ahora nos encontramos con esta segunda ola que va a traer más problemas a la región”.

Otro mandatario municipal advirtió que “la crisis social, económica, cada día se agudiza más y no encontramos ese apoyo, soluciones de atención integral para las víctimas, recursos y respuesta institucional”.

Finalmente indicaron que por ahora no se observa el interés de los actores en conflicto de buscar un diálogo sino de aumentar la violencia con los efectos que esto genera.