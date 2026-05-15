Llamado a la paz desde el Catatumbo hace el gobernador de Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander hace llamado para superar la guerra en el Catatumbo / Foto Archivo

Norte de Santander

En la visita que realiza el gobernador de Norte de Santander William Villamizar a la región del Catatumbo, el mandatario hizo un llamado a los violentos para tratar de superar las dificultades que por orden público tiene ese territorio.

El mandatario manifestó que “soy embajador de procesos de paz, y queremos mencionar que la gente del Catatumbo no quiere mas guerra. La gente quiere que los niños puedan estudiar con tranquilidad. Los campesinos puedan cultivar la piña el café”.

Expreso que es importante “que se pueda generar las actividades culturales, deportivas y que se tenga una esperanza para nuestra generación. Queremos que cesen las hostilidades, que cese la guerra que abramos un camino hacía la paz”.

“Queremos enviar un mensaje al Ejercito de Liberación Nacional ELN y A las disidencias armadas del frente 33 para que busquen los caminos y se pongan de acuerdo en sentarse y cesar esa guerra. Queremos la paz, queremos avanzar hacía ella” precisó el mandatario departamental.

Finalmente expreso que “estamos en disposición de participar y de ayudar porque queremos ¡Un Norte territorio de paz!"