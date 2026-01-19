Tres homicidios se registraron en Floridablanca y Bucaramanga durante el fin de semana

El primer caso se presentó en el barrio La Cumbre, en Floridablanca, donde una joven de 18 años fue asesinada en un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba junto a su pareja cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra ambos.

La joven murió en el sitio, mientras que el hombre resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro. Las autoridades investigan el hecho como un posible caso de sicariato.

El segundo homicidio ocurrió en el barrio Campo Hermoso, en Bucaramanga, donde un hombre de 25 años murió tras ser atacado con arma cortopunzante.

Según versiones iniciales, la víctima sostuvo una discusión con otro sujeto, que terminó en una agresión con cuchillo. El presunto agresor huyó del lugar y es buscado por las autoridades. Este caso sería producto de una riña asociada a intolerancia social.

El tercer hecho se registró en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Girón, en el sector conocido como Paso Malo. Allí, un hombre de 34 años fue asesinado con arma de fuego mientras se movilizaba en motocicleta.

De acuerdo con la información recolectada en el lugar, la víctima fue atacada por personas desconocidas que escaparon tras el hecho. Las autoridades manejan como hipótesis un posible ajuste de cuentas.

En los tres casos, el CTI realizó los actos urgentes y, junto con la Sijín, adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.