Campo Elías Ramírez es el nuevo alcalde de Girón, Santander, por segunda vez

Ramírez se impuso en las elecciones atípicas realizadas este domingo en el municipio de Girón y será el encargado de terminar el actual periodo de gobierno. Con esta jornada, Girón volvió a las urnas para definir a su nuevo alcalde tras la anulación de la elección anterior.

En esta contienda participaron seis candidatos. Campo Elías Ramírez participó en estos comicios atípicos luego de que su anterior elección fuera anulada por decisión judicial. En esta nueva jornada electoral, el municipio eligió nuevamente alcalde en un proceso que se desarrolló con normalidad y acompañamiento de las autoridades.

“El mensaje es claro: se trata de continuar un programa de gobierno que ya habían elegido las familias de Girón. No llegamos a improvisar ni a empezar procesos de aprendizaje. Llegamos a seguir trabajando y a dar continuidad a los proyectos del municipio”, afirmó el alcalde electo.

Ramírez se inscribió como candidato con el aval principal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. En su trayectoria administrativa, fue asesor de despacho de la Alcaldía de Girón durante la administración de Carlos Román Ochoa.

“Tenemos retos pendientes en escenarios deportivos, pavimentación y recuperación de la malla vial, señalización de tránsito y otros proyectos incluidos en el plan de trabajo, con el objetivo de dar soluciones concretas a las comunidades”, agregó.

El nuevo mandatario asumirá la administración municipal para culminar el periodo vigente, en medio de retos relacionados con gobernabilidad, seguridad y desarrollo local en Girón. En un municipio que ha tenido que acudir de manera consecutiva a elecciones atípicas por decisiones judiciales relacionadas con doble militancia.