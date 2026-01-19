Sin acuerdo entre Gobierno y gobernadores: sigue disputa por aumento del impuesto al licor y tabaco

Tras una reunión en el Ministerio de Hacienda, el Gobierno defendió la medida como una salida necesaria para cerrar el hueco del presupuesto nacional de 2026, mientras que varios mandatarios regionales advirtieron que el ajuste podría afectar recursos clave que hoy financian salud, educación y deporte en los territorios.

Lea también: Gobierno pondrá tope a fondos de pensiones de 30% de inversión al exterior: 5 años para traer plata

Pues el impuesto pasó del 5 % al 19 %, manteniendo el 5 % histórico para los departamentos y destinando el 14 % adicional al presupuesto nacional. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, en respuesta luego de terminar la reunión, si este incremento llegara a afectar el recaudo de las regiones, la Nación asumiría las compensaciones necesarias para evitar un impacto negativo en sus finanzas.

“El acuerdo está en que, si el aumento de estos impuestos afecta el presupuesto de los departamentos, la Nación asumirá lo que haga falta para compensar”, aseguró Benedetti, quien además insistió en que los cálculos del Gobierno indican que no habrá una caída en el consumo ni en el recaudo.

#ACTUALIDAD | Tras la finalización de la reunión con los gobernadores, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que hubo acuerdos clave: la Nación compensará a los departamentos si el decreto afecta su recaudo; no se pierde la autonomía regional, amparados en la… pic.twitter.com/QzN1psPdZW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 19, 2026

Desde el gobierno también se señaló que la medida no vulnera la autonomía regional y que existe respaldo constitucional para modificar este tipo de tributos en contextos de problemas macroeconómicos. Asimismo, recordó que la DIAN reforzaría los controles para evitar un aumento del contrabando, uno de los principales temores de los gobernadores.

¿Qué dicen los gobernadores?

Sin embargo, desde las regiones el panorama es distinto. Tras la reunión, al contrario de lo que dice Benedetti, no se llegó a un acuerdo final.

El gobernador de Antioquia cuestionó que el Gobierno “amenace” en lugar de propiciar espacios de conciliación y advirtió que no permitirá que recursos destinados a programas sociales departamentales terminen centralizados en la Nación, especialmente en un contexto de alta presión fiscal.

#POLÍTICA | Gobernadores insisten en acudir a la Corte Constitucional y piden al Gobierno dejar las “amenazas” y abrir un diálogo real para proteger recursos destinados a educación, salud y programas sociales.



Tras la reunión con los ministros de Hacienda e Interior, no hubo… pic.twitter.com/YBu0diWacQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 19, 2026

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que los departamentos evalúan acudir a la Corte Constitucional para solicitar una medida cautelar que suspenda específicamente el impuesto a cigarrillos y licores, mientras se analiza la legalidad del decreto. Aclaró que no buscan tumbar la emergencia económica, sino frenar el impacto de estos gravámenes sobre las finanzas regionales.

Lea más: Gasolina bajaría alrededor de $300 pesos en febrero, anuncia MinHacienda

Finalmente, la discusión es económica: si el aumento del impuesto logrará elevar el recaudo nacional sin afectar el consumo legal ni disparar el contrabando, o si terminará reduciendo los ingresos efectivos de los departamentos. Mientras se instalan mesas técnicas para evaluar el impacto fiscal de la medida, el desenlace queda ahora en manos del alto tribunal, según lo indicado.