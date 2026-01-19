Riña por 10 mil pesos dejó a un menor de 17 años herido con arma blanca en Piedecuesta, Santander

Bucaramanga

Un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atacado con un arma cortopunzante en medio de una riña registrada al interior de un conjunto residencial en el municipio de Piedecuesta, Santander.

De acuerdo con la información recolectada por la Estación de Policía de Piedecuesta los hechos se presentaron en el conjunto residencial Zafiro, frente a la Torre 3, en el sector Bellavista.

La víctima, identificada como Óscar Mauricio Niño, residente del barrio San Rafael, sufrió una herida a la altura del abdomen, producto de la agresión.

Según el testimonio de un amigo del menor, quien presenció el hecho, en el lugar se encontraban aproximadamente seis personas cuando se inició una discusión entre la víctima y otro joven conocido en el sector con el alias de “El Ruso”. La confrontación habría comenzado por una deuda de 10 mil pesos y escaló cuando el agresor intentó cobrar el dinero de manera violenta, quitándole una gorra al adolescente.

Al no lograr su objetivo y en medio del altercado, el presunto agresor habría sacado un arma blanca y atacado al menor, causándole la lesión abdominal.

Las autoridades indicaron que el caso estaría relacionado con una riña e intolerancia social e investigan los hechos para con el paradero del responsable. También extendieron el llamado a la convivencia pacífica y a resolver los conflictos por vías distintas a la violencia.