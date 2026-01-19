VIDEO | Incendio afectó gramilla del Estadio Villa Concha en Piedecuesta donde juega Real Santander

Bucaramanga

Un incendio registrado en el Estadio Villa Concha, en Piedecuesta, dejó como saldo la pérdida total de un vehículo y la afectación de una parte de la gramilla del escenario en el que juega el Club Deportivo Real Santander en el Fútbol Profesional Colombiano, según confirmó la alcaldía municipal.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió mientras el Real Santander adelantaba labores de mantenimiento del césped sintético, compromiso asumido por el club tras la autorización para el uso del estadio para el Torneo BetPlay I–2026 de la Dimayor. El vehículo involucrado se encontraba en la zona de la gramilla cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo el incendio.

Las autoridades indicaron que el fuego afectó aproximadamente el 4% del total de la gramilla, además de generar la pérdida del automotor. Sin embargo, se aclaró que la emergencia no representó riesgo para la vida de personas ni para otros bienes del estadio.

La situación fue atendida de manera oportuna por el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, con apoyo de la Defensa Civil, quienes activaron los protocolos establecidos para este tipo de eventos. Desde Inderpiedecuesta se informó que las directivas del Real Santander confirmaron que asumirán las reparaciones necesarias con el fin de no afectar el desarrollo de los eventos deportivos programados.

El estadio permanecerá cerrado durante algunos días mientras se ejecutan las labores de recuperación. Una vez los organismos de socorro entreguen el informe oficial, las autoridades evaluarán la situación y determinarán si es necesario reforzar las medidas de seguridad existentes, para que estos eventos no se vuelvan a presentar.

Momentos del incendio en el Estadio Villa Concha de Piedecuesta: