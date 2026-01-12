“Lupita” se encuentra en buen estado tras la alerta por presunto robo y maltrato en el Quindío

"Lupita" la guacamaya reconocida por acompañar a los ciclistas y habitantes en el Quindío - Foto: cortesía ciudadanía

Armenia

Luego de la preocupación generada en redes sociales por una publicación en la que se advertía sobre un presunto intento de robo y maltrato contra Lupita, la guacamaya que desde hace varios años permanece en un sector del Quindío y es reconocida por acompañar a los ciclistas y habitantes de la zona, la Fundación Eco Huellas realizó una verificación directa para esclarecer la situación.

Rodrigo Rico, integrante de la fundación, aseguró que tras dialogar con residentes del sector y evaluar al animal, se confirmó que Lupita se encuentra en buen estado de salud. “No la encontramos en malas condiciones, está hermosa, como debe ser siempre un animal que está bajo el cuidado de las personas”, afirmó Rico, desmintiendo versiones sobre un posible maltrato reciente.

Asimismo, señaló que un vendedor de jugos de la zona indicó que Lupita es usual verla en el sector sobre las cuerdas de la energía, los árboles y muy particularmente en las ventas ambulantes pidiendo un pedazo de naranja, de piña o una cáscara de zapote. “Ella se posa sobre los hombros y una vez come el alimento alza vuelo, nuevamente”, aseguró. Lupita tiene más de dos años en esta área, precisaron los venteros.

El vocero también señaló que la guacamaya permanece en la zona desde hace aproximadamente tres años y cuenta con el cuidado de la comunidad. “Es un animal noble, es un animal muy hermoso que hay que proteger”, enfatizó, al tiempo que hizo un llamado a respetar la fauna silvestre.

Cabe recordar que en días recientes se viralizó un video en redes sociales en el que Lupita acompañaba al ciclista quindiano Diego Pescador durante uno de sus entrenamientos, previo a su viaje con el equipo Movistar Team para las competencias ciclísticas de 2026