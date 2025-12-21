Animalistas realizan cordón humano en Armenia como protesta en contra el uso de la pólvora

Cordón humano de animalistas como protesta en contra el uso de la pólvora - Foto cortesía: ciudadanía

Recordemos que el pasado 7 y 9 de diciembre, dos perros fallecieron en Armenia tras sufrir graves efectos por los estruendos de la pólvora. Horus, un border collie murió luego de un cuadro severo de estrés que derivó en complicaciones médicas, y Bobby, perdió la vida tras padecer múltiples convulsiones asociadas al ruido intenso de las detonaciones.

Durante cerca de dos horas, los defensores de animales realizaron cánticos, entregaron volantes informativos y una golosina simbólica a los aproximadamente 6 mil vehículos que transitaron por esta vía, reiterando el llamado a la ciudadanía para celebrar las fiestas sin pólvora y priorizar el bienestar animal.

“Fue una marcha pacífica, un cordón humano de verdaderos seres humanos (...) Por qué se realizó en la calle 50?, porque es un sitio con muchos puntos de venta de pólvora (...) A mi en lo personal me duele, porque yo digo que si a mi se me muere un perro por culpa de la pólvora, no sabría que hacer, no me lo quiero imaginar. Yo les decía a los afectados: ‘ustedes son unos berracos tener que pasar por esta situación’, e incluso la respuesta de uno de ellos fue, ‘ya murió y tenemos que usar la voz por ellos’”. Así lo afirmó la animalista, Ximena Padilla Suarez.

De acuerdo con Elizabeth Hernández, directora de la Fundación Planeta Animal, la protesta buscó generar conciencia sobre las graves afectaciones que provoca la pólvora en los animales de compañía, teniendo en cuenta que en la capital quindiana se estima una población cercana a 80 mil perros expuestos al estrés, al pánico y riesgos para su salud.

“Estamos muy contentos porque más de 6.000 personas, entre transeúntes, conductores y ciclistas, se nos han unido. La gente en los vehículos nos ‘pita’, mostrando su apoyo a la iniciativa de decir no a la quema de pólvora”. Añadió Elizabeth.

Con esta movilización, los colectivos animalistas buscan generar conciencia sobre los riesgos de la pólvora y promover celebraciones seguras y libres de daños. Finalmente, la jornada deja un mensaje claro a los ciudadanos, el proteger a los animales y a las personas, y que estas iniciativas inspiren un cambio.