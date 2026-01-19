Por una decisión judicial Gobernación de Boyacá no aplicará descuentos por pronto pago del impuesto

Los plazos para el pago de impuesto vehicular va hasta el 31 de marzo, de acuerdo con el último número de placa.

Tunja

Ante el inconformismo de los contribuyentes porque para el año 2026 no habrá descuento por pronto pago del impuesto de vehículos, la gobernación de Boyacá se pronunció.

Advierte la entidad que, “el impuesto sobre vehículos automotores es un tributo de carácter nacional, razón por la cual únicamente el Congreso de la República tiene la facultad constitucional y legal para crear, modificar tarifas o autorizar descuentos y beneficios tributarios sobre este impuesto”.

Recordó que sólo cumple funciones de administración y recaudo.

“Las gobernaciones del país, incluida la de Boyacá, cumplen exclusivamente funciones de administración y recaudo, sin contar con competencia legal para otorgar alivios tributarios, descuentos por pronto pago u otros beneficios relacionados con el impuesto vehicular”.

Advierte sobre una decisión judicial de 2025.

En el comunicado la Gobernación de Boyacá informa que, “una decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá proferida en 2025 precisó que el departamento no tiene facultades para establecer descuentos en el valor de este tributo”.

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Alfonso Cetina asegura que la gobernación está cumpliendo con una decisión judicial.

"En atención a lo dispuesto por la autoridad judicial y en estricto cumplimiento del marco normativo vigente, el Gobierno departamental adoptó la decisión de no otorgar descuentos por pronto pago a partir del año 2026. Desde la Gobernación de Boyacá reiteramos nuestro compromiso con una comunicación clara, transparente y responsable, actuando siempre dentro de la legalidad, acatando las decisiones judiciales y brindando información veraz y oportuna a todos los contribuyentes“.

Estos son los plazos establecidos para el pago del impuesto sobre vehículos:

Placas terminadas en 1, 2 y 3, plazo hasta el 31 de enero del 2026. Sanciones a partir del primero de febrero del 2026.

Placas terminadas en 4, 5 y 6, plazo hasta el 28 de febrero del 2026. Sanciones a partir del primero de marzo del 2026.

Placas terminadas en 7, 8, 9 y 0, plazo hasta el 31 de marzo del 2026. Sanciones a partir del primero de abril del 2026.