En Armenia un policía amenazó a un hombre con la frase “si usted me hace echar yo lo pelo”

Armenia

No hay derecho, en Armenia la Policía inició investigación disciplinaria contra un uniformado que amenazó a un comerciante con la frase “si usted me hace echar yo lo pelo”

En redes sociales ha generado indignación el caso donde en video quedó registrado como un policía intimida a un comerciante, al parecer en medio de un procedimiento, en la carrera 19 con calles 10 y 11 de Armenia.

En el fragmento que circula en redes, se evidencia al uniformado en alto grado de exaltación donde le dice al comerciante: " si usted me hace echar, yo lo pelo“.

Según la Policía los hechos se presentaron el jueves 9 de octubre de 2025 sobre las 6:45 de la noche, en la carrera 19 con calle 12 sector Centro de la ciudad de Armenia.

Donde la patrulla de policía se encontraba atendiendo un motivo de policía referente a una posible solicitud de embargo de una motocicleta y durante el procedimiento, se generó cruce de palabras entre el uniformado y el ciudadano que aparece en el video.

Teniendo en cuenta lo anterior, el comando de la Policía Quindío abrió investigación disciplinaria a través de la Oficina de Control Interno, con el propósito de esclarecer los hechos evidenciados.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta fue claro en manifestar “rechazamos categóricamente este tipo de acciones, que no reflejan el sentir y profesionalismo de los hombres y mujeres que con su correcto actuar policial, trabajamos día a día por la seguridad y protección de la comunidad en este departamento, en el marco de un servicio respetuoso que se caracteriza por ser seguro, cercano y presente”

En redes sociales los ciudadanos han rechazado el comportamiento del uniformado que no se justifica tratando de una persona que porta el uniforme de la institución policial en el departamento del Quindío.