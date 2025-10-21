Retiran al Policía que amenazó a abogado en Armenia con la frase “si usted me hace echar yo lo pelo”

Armenia

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta confirmó que el uniformado que se vio involucrado en un caso de amenaza contra un abogado en Armenia y que quedo grabado en videos de redes sociales fue retirado de la institución.

Cabe recordar que el policía en un operativo de embargo de una moto le dijo al abogado “si usted me hace echar yo lo pelo” lo que generó gran indignación entre los ciudadanos, pero ya no hace parte de la institución.

El comandante de la Policía subrayó “un hecho muy lamentable, repito, siempre tendré que reprochar contundentemente este tipo de actuaciones individuales que, insisto, no representan el sentir y el profesionalismo de nuestros policías en el departamento.

Tan pronto, pues tuvimos conocimiento del hecho, se aperturó a través de nuestra oficina de control disciplinario interno, pues la respectiva investigación para que en lo disciplinario digamos se esclarezca el grado de responsabilidad de este uniformado, pero al atendiendo también a la facultad discrecional que nos otorga el Gobierno Nacional a través de nuestro director de la Policía Nacional y en este caso su representación legal en el departamento que es el comando del departamento.

El pasado martes, 14 de octubre, fue notificado de la resolución que con fecha 12 de ese mismo mes, resuelve por recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación el retiro del servicio activo de este funcionario, ya fue notificado y en este momento pues ya se encuentra retirado de la policía.

¿Sabe si el agredido denunció?

El alto oficial agregó “no sé, si el afectado instauró finalmente la denuncia, pero ante un hecho que es públicamente conocido, pues realmente la investigación disciplinaria es abocada de manera oficiosa y eso es lo que hicimos y ante lo evidente del hecho, la afectación a la imagen institucional frente a esta reacción desproporcionada, siempre he dicho, independiente de lo que pudo haber generado la reacción del uniformado, pues los policías de Colombia estamos preparados precisamente para tener que sobrellevar, actuar y responder de la mejor manera y esta pues evidentemente no fue la mejor manera de responder.

No vamos a tolerar estas actuaciones

El coronel Luis Fernando Atuesta señaló “repito, frente a hechos y conductas individuales, pues la respon

sabilidad es individual y este comando del departamento no va a tolerar bajo ningún punto de vista actuaciones irregulares, atropellos evidentes como el que vimos en el video y no vamos a permitir que la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional se vea afectada por situaciones como estas.