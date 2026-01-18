Siguen amenazas de muerte a varios líderes sindicales, sociales y políticos de Cali y el Valle

Lideres sindicales, sociales y políticos de Cali y el Valle, han sido declarados “Objetivo militar”

Siguen los llamados a los organismos de seguridad del Estado, para brindar seguridad y acelerar las investigaciones, frente a las amenazas de muerte que han recibido varios lideres sindicales, sociales y políticos de Cali y el Valle del Cuaca, a través de mensajes de texto, donde han sido declarados “Objetivo militar”.

Ante estas amenazas de muerte exigieron de manera inmediata al gobierno del presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la adopción urgente de medidas colectivas e individuales de protección para las personas amenazadas.

Para la Central Unitaria de Trabajadores Cut Valle y su Departamento de Derechos Humanos, estas amenazas constituyen una gravísima violación a los derechos humanos, al derecho a la vida, a la libertad de expresión, al derecho de asociación sindical y a la participación política, y hacen parte de un patrón histórico de persecución y estigmatización contra quienes ejercemos liderazgo social, político y sindical en la región.

“Estas intimidaciones se producen en un momento particularmente complejo para la región, marcado por el deterioro de la seguridad en Cali y el Valle del Cauca, a causa del fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y discursos de “limpieza social”, en un clima de estigmatización política y social, donde se pretende justificar la violencia contra líderes que impulsan transformaciones sociales y democráticas" sostiene la CUT Valle.

En el mensaje de texto intimidante se relacionan, entre otros, los siguientes líderes sociales, políticos y sindicales:

Fernando Alberto Giraldo (líder social)

Gilberto Pareja (Partido Comunista)

Jesús Arnulfo Muñoz Millán (líder social y Ambiental )

Édison Méndez Giraldo (sintraunicol)

Isabel Olaya Cuero (FECODE)

Andrés Eduardo Ullene López (líder comunal)

Wilson Sáenz Manchola (CUT-VALLE)

Jimmy Fernando Núñez (CTC)

Julián Mauricio Lozano (CUT-VALE)

Fabio Arias Giraldo (CUT NACIONAL)

Jorge Alejandro Ocampo (CONGRESISTA)

Alfredo Mondragón Garzón (CONGRESISTA)

Lucedi Pavón Luna (CGT) y

Libardo Benítez Mondragón (SUTEV).

Exigen protección

Ante estas amenazas de muerte, los amenazados le exigen al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la adopción urgente de medidas colectivas e individuales de protección.

A la Fiscalía General de la Nación, una investigación seria, eficaz y con enfoque de derechos humanos, que identifique y judicialice a los responsables.

A la Defensoría del Pueblo, Personería y la Procuraduría General de la Nación, el acompañamiento permanente y la activación de alertas tempranas.

A los organismos internacionales de derechos humanos (ONU, CIDH, OIT, CSI, CSA), el seguimiento y acompañamiento internacional ante el riesgo inminente.