Barcaza “Caramanta” superó pruebas técnicas para la conexión de tres municipios a través del Cauca

Luego que la “Barcaza Caramanta” superará con éxito las pruebas técnicas, el gobierno del Valle del Cauca está ahora a la espera de la licencia para su operación definitiva

Esta solución a la movilidad busca restablecer la conexión vital a través del río Cauca entre los municipios de Trujillo, Bolívar y Bugalagrande, beneficiando a más de 60 mil habitantes”.

La barcaza que mide 15 metros de largo por 5 metros de ancho y tiene una capacidad para soportar hasta 31 toneladas de peso, sin costo, de las comunidades circunvecinas.

El gobierno departamental ha adelantado las gestiones necesarias para la adecuación de la barcaza, la construcción de una placa huella que facilite el acceso seguro de los usuarios y la asignación de los recursos necesarios para su operación hasta el 2027, superando los requerimientos hechos por medio de la acción popular interpuesta.

Óscar Trujillo, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional del Valle del Cauca, confirmó que la infraestructura está lista y solo se encuentra a la espera de la validación técnica del nivel nacional.

Durante la fase de pruebas, algunos usuarios pudieron constatar el cambio y los beneficios directos de esta solución.