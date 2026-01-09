Desgarrador relato de padre de policía secuestrado por ELN en Catatumbo: pide que respeten su vida

Desgarrador relato de padre de policía secuestrado por el ELN en Catatumbo: pide le respeten la vida

Una tragedia viven los familiares de los cinco policías que se encuentran secuestrados por el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Es el caso de Eudoro Barrera, padre de uno de estos cinco uniformados, quien habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para pedir al grupo guerrillero que le respete la vida a su hijo y, además, que junto a los otros policías, los dejen en libertad.

“Mi hijo tiene siete años en la institución. Nosotros somos de Cúcuta. Él es el único policía de la familia, desde pequeño le gustaba. Terminó el bachillerato, lo mandé al SENA, hizo una carrera de caricatura, pero me dijo que él quería irse a la policía y hasta la presente él nunca se ha quejado de la institución, eso le gusta”, dijo Barrera.

Eudoro Barrera, padre del patrullero Carlos Eduardo Barrera Ruiz, aprovechó los micrófonos de W Radio para enviarle un mensaje al ELN:

“Lo único que les puedo decir de todo corazón, es que suelten esos muchachos y a mi hijo, que los suelten, ellos no tienen la culpa. Son unos muchachos que están comenzando la vida, son unos patrulleros, que se pongan la mano en el corazón. Por favor, que suelten esos muchachos, que no me les den malos tratos, que los tengan con vida, que les respeten la vida. Por favor, que tengamos algún contacto para su liberación pronto. Les pido con toda mi alma que los suelten pronto”.

Barrera contó que una vez se enteró del secuestro de su hijo, se dirigió a la entrada de la vereda La Llana, sobre la vía Cúcuta - Tibú, lugar donde se presentó el secuestro. Por más de tres horas estuvo ahí esperando alguna información de su hijo. Posteriormente, tuvo contacto con la iglesia católica, uno de los sacerdotes de la zona ha sido quien le ha brindado acompañamiento, en medio del dolor.

Este viernes 9 de enero, el ELN confirmó, a través de un comunicado, que tiene en su poder a los cinco policías secuestrados en el Catatumbo.

