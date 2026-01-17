Gobernador de Norte de Santander exige la liberación de los policías secuestrados por el ELN

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. / Foto: EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander

Cumplido un año de confrontaciones armadas entre las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, el mandatario de los nortesantandereanos pidió que cese la violencia en esta región del país y que se liberen los cinco policías secuestrados el pasado 6 de enero sobre la vía Cúcuta - Tibú.

“Hacemos un llamado a los grupos guerrilleros presentes en el Catatumbo para que cesen ese enfrentamiento, para que no sigan atacando a las fuerzas militares, para que se generen hechos de paz que conduzcan a un verdadero desarrollo y progreso de esa región”, dijo William Villamizar Laguado.

El gobernador también hizo un llamado enérgico al ELN, responsable del secuestro de cinco policías.

“Uno de los hechos que hemos tenido en los últimos días es el secuestro por parte del ELN de cinco miembros de la Policía Nacional. Jóvenes que iban a cumplir con su trabajo. Ellos son José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz“.

Este llamado lo hizo Villamizar en compañía de los familiares de los uniformados, quienes durante todos estos días han estado exigiendo acciones urgentes para lograr que los policías regresen al seno de su hogar.

"Hoy me encuentro con los familiares de los policías secuestrados y hacemos un llamado al ELN para que se respete su integridad física, para que se respete su vida y para que las acciones humanitarias que se están organizando por parte de la Defensoría del Pueblo y de entidades de orden internacional puedan lograr, con la voluntad de ese grupo guerrillero, la liberación pronta e inmediata de los policías, para que puedan volver a estar con sus familias que los están esperando".

Caracol Radio conoció, extraoficialmente, que este fin de semana se podría estar haciendo la entrega de los cinco policías secuestrados por parte del ELN, a una comisión humanitaria que ya está en territorio.