Luis Guillermo Rubio asume la gerencia territorial de Air-e intervenida en el Magdalena

Santa Marta

Desde el pasado 29 de diciembre, Luis Guillermo Rubio asumió el cargo como nuevo gerente territorial de Air-e Intervenida en el departamento del Magdalena, en el marco del fortalecimiento de la gestión territorial.

La designación responde a la necesidad de consolidar un liderazgo cercano, con conocimiento del territorio y capacidad de articulación institucional, que permita avanzar en una agenda enfocada en mejorar la calidad del servicio, acompañar a las comunidades y garantizar una energía más confiable.

Rubio es administrador de empresas, magdalenense, con estudios de posgrado en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Gobierno y Gestión Pública territorial. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, donde se ha desempeñado como director de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, director del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), secretario de Gobierno y secretario de Educación Departamental del Magdalena.