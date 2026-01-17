Gobernadora del Magdalena fija postura frente a la Emergencia Económica decretada por el Gobierno

Santa Marta

A través de un comunicado la Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra se pronunció mediante un comunicado público frente al Decreto Legislativo 1474 de 2025, con el que el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica en Colombia.

Según la mandataria departamental el decreto en mención goza de presunción de legalidad, conforme al ordenamiento jurídico colombiano, y será el poder judicial quien deberá evaluar su constitucionalidad.

“Desde Magdalena defendemos una Colombia más justa, más solidaria y más democrática. Y esa Colombia solo es posible si se construye con las regiones, no contra ellas; y si la oposición actúa con responsabilidad histórica, no como un simple reflejo de su hostilidad con el actual Gobierno”, escribió en su cuenta X.

Finalmente, advirtió que una reducción de recursos afectaría sectores clave como salud, educación y agua potable, y reafirmó su compromiso con la descentralización, el Estado de Derecho y el bienestar de las regiones.