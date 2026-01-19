Kylian Mbappé se destapó tras la salida de Xabi Alonso: “No me voy a hacer el tonto”

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, habló en rueda de prensa previo al juego por la fecha 7 de la Champions League ante el Mónaco, duelo pactado para este martes 20 de enero en el Santiago Bernabéu. El francés se destapó ante las reiteradas preguntas por la relación que mantuvo con Xabi Alonso y dio su opinión sobre la salida del español del banco merengue.

Entretanto, Mbappé desveló que viajó a Yeda sin estar en condiciones de jugar la final de la Supercopa ante el Barcelona, por un esguince de rodilla, y que arriesgó por el técnico tolosarra.

“Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal. Soy así. Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. El club hizo un plan para volver en la Supercopa y no fue posible ante el Atleti. Me quedé muy triste aquí viendo competir a mis compañeros. Ganaron, yo no estaba listo para jugar, pero el míster me pidió venir para apoyar al equipo y es normal”, comentó.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España tras derrota del Barcelona

Mbappé sobre la destitución de Xabi Alonso

El delantero aseguró que siempre tuvo una muy buena relación con el español. Asimismo, dejó entrever que todo lo que se ha dicho sobre problemas en el vestuario no es realidad.

“Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidan todos los títulos. Ha perdido solamente uno, que es la Supercopa, el resto estamos vivos. Hemos perdido la Copa después”, recalcó.

“Para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Me gusta su visión del fútbol, tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Conoce mucho del fútbol moderno. Ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y al Real Madrid siempre”, añadió.

“No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas (con Xabi). Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien, pero lo aceptamos”, cerró al respecto de Xabi.

Entretanto, ante los silbidos que recibieron jugadores como Vinicius en el partido ante Levante, fue contundente. “La culpa no es de Vinicíus, sino de toda la plantilla, porque Vinícius es una persona como tú y yo y también sufre; es un grandísimo jugador y nosotros como equipo tenemos que protegerlo más y que sepa que nunca va a estar solo”.