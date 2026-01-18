Se aprieta LaLiga de España: Así quedó la tabla de posiciones tras derrota del Barcelona

Robert Lewandowski se lamenta durante el juego ante la Real Sociedad. (Photo by Ion Alcoba Beitia/Getty Images) / Ion Alcoba Beitia

Barcelona sufrió su tercera derrota de LaLiga 2025/2026 este domingo, luego de ser superado 2-1 por la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián. La lucha por el título del fútbol español se aprieta nuevamente con el Real Madrid.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador a los 32 minutos del encuentro; mientras que Marcus Rashford igualó las acciones a los 70 minutos.

Apenas y pudieron celebrar el empate los dirigidos por Hansi Flick, cuando en la acción siguiente al empate, Gonçalo Guedes anotó el 2-1 definitivo para el equipo de casa. El local terminó con 10 tras la expulsión de Carlos Soler a los 88 minutos.

Real Madrid venía de superar este sábado 2-0 al Levante en el Santiago Bernabéu, juego que se definió con goles del francés Kylian Mbappé y de Raúl Asencio.

Barcelona se mantiene en lo más alto del campeonato español con 49 puntos, uno más que el cuadro Merengue, segundo con 48 unidades. Villarreal, con un partido menos, es tercero con 41 puntos; mientras que el Atlético de Madrid es cuarto con los mismo 41 puntos.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

Resultados de la fecha 20 de LaLiga de España