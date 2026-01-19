Horóscopo del profesor Salomón HOY 19 de enero: Leo y Virgo deben tener cuidado con las envidias

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, aseguró que muchos signos van a contar con novedades importantes en el trabajo en el inicio de esta semana. Mientras que otros van a tener que cuidarse ante las envidias y las malas energías que rondan a su alrededor para este lunes 19 de enero.

El número 19 se integra de los dígitos 1 y 9, cuya suma da un total de 10. Este caracteriza a las personas que buscan hacer las cosas bien y que todo salga perfecto. Además, revisan hasta el más mínimo detalle. Para ellos, este nuevo año que comienza está marcado por el inicio de la Luna nueva, lo que significa que se avecinan nuevos caminos y logros, especialmente a nivel profesional y en el amor.

Para este lunes 19 de enero, el color es el café, que simboliza la conexión con la tierra, y el número es el 7095. Entretanto, la recomendación del profesor Salomón es aplicarse canela en polvo dentro de los zapatos en cualquier momento del día para que tenga firmeza en todo lo que va a llevar a cabo. Asimismo, si desea armonizarse con la Luna nueva, puede dejar al sereno un vaso de vidrio lleno de agua durante la noche para enjuagarse con ella al día siguiente.

Horóscopo del profesor Salomón para este lunes 19 de enero de 2026

Aries

Este año se vendrá cargado con mucho trabajo en el que podrá sacar a flote todo su potencial y su creatividad; por lo tanto, es importante que tenga toda la energía dispuesta para ello. Además, experimentará la alegría en su familia o por los nuevos proyectos e ideas que buscará llevar a cabo más adelante.

Número: 1598

Tauro

Es importante adquirir mucha sabiduría pensando en todo lo que quiere lograr o lo que decida mejorar, pues hay nuevos horizontes y cosas importantes que se vienen en el camino, incluyendo algunos viajes que deberá realizar.

Número: 5819

Géminis

El viento estará soplando a su favor para asumir retos importantes y abrirse a nuevos caminos; por lo tanto, es importante aprovechar este momento al máximo. Por otra parte, procure perdonar y alcanzar la reconciliación con su pareja para que pueda disfrutar lo mejor en su vida.

Número: 8518

Cáncer

El trabajo se verá marcado por novedades importantes en los próximos días. Hay cosas que tendrá que mejorar o deberá adaptarse a los cambios que se avecinan en este aspecto. También debe tener cuidado con los chismes y saber medir sus palabras para que no se vea involucrado en situaciones lamentables.

Número: 3850

Leo

En los próximos días, se presentarán novedades importantes con el trabajo, ya sea por la llegada de nuevos proyectos o emprendimientos, incluso hay quienes recibirán una nueva oportunidad laboral. Eso sí, también debe cuidarse de las envidias que hay a su alrededor, por lo que debe activar cualquier protección pertinente con tal de que no le hagan daño.

Número: 0144

Virgo

Al igual que Leo, hay algunas envidias que se están despertando por los resultados que viene obteniendo. Recuerde tener a la mano la protección que necesita para que nadie frustre sus planes ni se detenga en aquello que quiere para este año.

Número: 1492

Libra

Estará experimentando cambios en el trabajo asociados a un ascenso, una mejora salarial o a una nueva oportunidad laboral que está por venir. Asimismo, podrá contar con un medio de transporte propio (carro, motocicleta o un taxi) como una buena opción para movilizarse.

Número: 1111

Escorpio

La Luna nueva le permitirá tener la claridad que necesita para encontrar ese camino que le permita alcanzar aquello que quiere; por lo tanto, no debe desistir para llegar a la meta que trazó en este año.

Número: 1358

Sagitario

El trabajo se verá recompensado por una buena suma de dinero que le garantizará la estabilidad financiera que tanto necesita. También es el momento para realizar inversiones de finca raíz, ya que este año le garantizará resultados importantes en este aspecto.

Número: 8850

Capricornio

Se verá favorecido por el amor, lo que le permitirá alcanzar la reconciliación o armonizar las cosas con su pareja, incluso se puede venir una nueva oportunidad en su vida. Por otra parte, la fe es importante para pedir aquello que desea.

Número: 0425

Acuario

Se vienen momentos importantes que le garantizarán estabilidad. Si desea llevar a cabo un estudio o está por terminar otro, lo realizará con éxito. También hay quienes incursionarán en nuevos negocios o proyectos que le garantizarán éxito y estabilidad en su vida.

Número: 0459

Piscis

Es un buen momento para no solamente compartir con la familia, sino también para brindarle su compañía y cuidarla con tal de garantizar su bienestar. Por otra parte, tendrá un buen respaldo en la parte económica en los próximos días por el ingreso de una buena suma de dinero.

Número: 9950