Gremios de la Costa condicionan respaldo al alza temporal en tarifa de energía

Minminas plantea un incremento de 8 pesos por kilovatio hora en el componente de restricciones

Los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, expresaron su respaldo a una medida transitoria propuesta por el Ministerio de Minas y Energía que plantea un incremento de 8 pesos por kilovatio hora (kWh) en el componente de restricciones de la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica.

Según los gremios, esta medida permitiría atender parcialmente las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado, deudas que ascienden a 2,5 billones de pesos y que representan cerca del 40 % de la demanda de energía del país.

Observaciones de gremios a la propuesta

No obstante, aclararon que su respaldo está condicionado a que la medida tenga un tiempo de aplicación finito, con montos de recaudo y pago claramente definidos y verificables.

El impacto del aumento sería cercano al 1 % adicional en la factura de los usuarios y lo calificaron como un esfuerzo colectivo necesario para garantizar la continuidad del servicio”, indicó Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo de Intergremial Atlántico.

Finalmente, advirtieron que la medida solo cubriría cerca del 50 % de la deuda acumulada y plantearon la necesidad de soluciones paralelas, como el uso de garantías de la Nación y recursos del Fondo Empresarial.

