Empresario de Barranquilla niega donaciones a campaña de Iván Cepeda

Una modesto local de litografía ubicado en el centro de Barranquilla aparece como donante del 75% de los gastos de la campaña reportados por Iván Cepeda a la consulta del Pacto Histórico.

Según la información visible en el aplicativo Cuentas Claras del CNE, Samat Publicidad S.A.S. aportó 609 millones de pesos y su propietario, Javier Pérez, entregó de manera individual otros 116 millones de pesos.

Javier Pérez, propietario de la empresa Samat Publicidad S.A.S., negó de manera categórica haber realizado donaciones millonarias a la campaña.

En entrevista con Caracol Radio, el empresario aseguró que la información es falsa y que su relación con la campaña ha sido estrictamente comercial.

“Todo lo que se ha dicho es mentira. Yo en ningún momento he donado esa cantidad de dinero. No estoy en condiciones de hacerlo, no tengo esa plata”, afirmó Pérez, quien explicó que su empresa fue contratada para la elaboración de material publicitario como volantes y plegables, trabajos que realizó a través de convenios de pago.

Según el empresario, comenzó a prestar estos servicios desde septiembre del año pasado. Indicó que el cumplimiento de los compromisos implicó incluso sacrificios económicos personales, como préstamos y alquiler de equipos, para poder responderle al cliente.

Pérez confirmó además que la campaña aún mantiene una deuda con su empresa y que, pese a ello, continúa realizando algunos trabajos.

“¿Quién va a donar semejante cantidad de dinero en una consulta, donde ni siquiera se sabe si el candidato va a quedar?”, cuestionó.

La empresa, creada en 2018, cuenta con una sola máquina de impresión cuyo valor, dijo, ha sido malinterpretado como una supuesta capacidad económica para realizar grandes donaciones, algo que desmintió.

Finalmente, Pérez manifestó que toda esta situación lo tomó por sorpresa y denunció que ha sido víctima de señalamientos, insultos y estigmatización, afectando no solo su reputación sino también la tranquilidad de su familia. “Se ha generado odio y mentiras. Nos han señalado sin razón”, expresó.