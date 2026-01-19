Gobernadores acuden a la Corte Constitucional y piden al Gobierno conciliar con prontitud

Luego de una reunión entre los gobernadores y los ministros de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, el panorama permanece sin acuerdo.

Los mandatarios departamentales anunciaron que avanzan en la solicitud de una medida cautelar ante la Corte Constitucional para suspender, de manera provisional, los efectos del Decreto 1474 de 2025 en lo relacionado con los impuestos sobre cigarrillos y licores.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló que se analiza la posibilidad de que los equipos jurídicos del Gobierno nacional y de la Federación Nacional de Departamentos revisen la suspensión provisional del decreto.

“Esto no significa ir en contra del Gobierno, esto no significa una rebelión contra el Gobierno; esto significa defender las finanzas territoriales, como lo prevé la Constitución”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, indicó que “una de las medidas que se expusieron era que efectivamente se dictara otro decreto que modificara los artículos que planteaban esas medidas en el decreto 1474 que entran a afectar los impuestos de los departamentos; pero esa es una decisión que, según lo manifestó el señor ministro, se va a abordar en mesas técnicas, donde se hará la evaluación correspondiente”.

Aunque los gobernadores evalúan la posibilidad de actuar por separado, reiteraron que la vía prioritaria será acudir de manera conjunta ante el máximo tribunal constitucional.