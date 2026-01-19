Bloqueo en la Vía Oriental por protesta contra cobro del peaje de Sabanagrande

Desde la madrugada de este lunes 19 de enero se presenta un bloqueo en la Vía Oriental por parte de miembros del Comité NO al Peaje del Atlántico, quienes protestan contra el cobro en el peaje de Sabanagrande y exigen la suspensión inmediata de las tarifas para las categorías 1 y 2.

La manifestación ha generado serias afectaciones en la movilidad entre Barranquilla, el sur del departamento del Atlántico y varios municipios de Bolívar, dejando largas filas de vehículos y retrasos para conductores de transporte público, carga y particulares.

“Nos sentimos engañados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura porque se nos había dicho que los peajes serían desmontados, pero ahora dicen que esto ocurrirá en junio, cuando se cumpla la liquidación anticipada de la Concesión Autopistas del Caribe”, dijo Rubén Llanos, líder de la manifestación.

En el lugar hacen presencia unidades de la Policía de Tránsito y autoridades, que buscan mediar con los manifestantes y restablecer el flujo vehicular.