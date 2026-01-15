Falcao sobre su regreso a Millonarios: “Estoy contento de estar acá, muy ilusionado”

Falcao en su regreso a Millonarios, enfrentando a Boca Juniors / Azul Total.

Falcao reapareció con Millonarios, tras jugar un poco más de 20 minutos en el empate 0-0 del equipo bogotano en La Bombonera frente a Boca Juniors. El Tigre volvió a jugar con el club de sus amores luego de 6 meses.

El goleador histórico de la Selección Colombia ingresó al terreno de juego a los 64 minutos, para reemplazar al argentino Rodrigo Contreras, quien debutó en el Embajador.

Al final del encuentro, Falcao dialogó con ESPN sobre las impresiones del partido, cómo se sintió físicamente y cómo se siente tras su regreso a Millonarios.

Balance del partido

“Duro, ellos buscaron el arco nuestro insistentemente. Nosotros al principio nos costó, luego nos fuimos soltando y cada vez estuvimos mejor dentro del partido, así que nada. El balance es positivo finalmente”.

¿Cómo se sintió físicamente?

“Me sentí bien, tratando de exigirme. Lo que hace falta son partidos y nada más”.

¿Cómo se siente tras volver a Millonarios?

“Muy contento de poder estar acá nuevamente, ilusionado. Físicamente estoy bien, la dinámica del equipo es lo que falta, entrenos y partidos”.

Falcao estará debutando en la Liga 2026-I al menos a la tercera fecha del certamen. El Tigre tiene una sanción pendiente de cuatro partidos, la cual podría ser reducida a dos juegos.