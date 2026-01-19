Cambios en el CTI de la Fiscalía: llega el general (r) José Luis Ramírez Hinestroza

Por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, salió el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Fabián Ordóñez, quien durante los dos primeros años de la administración estuvo a cargo de los casos más importantes del país.

Casos como el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el magnicidio de Miguel Uribe, el caso de las frambuesas envenenadas, entre otros, hacen parte de las investigaciones que se adelantaron con el apoyo de la Policía Judicial de la Fiscalía.

Lea también: El director de la UNP, Augusto Rodríguez, no debería continuar en el cargo: Andrés Forero

Igualmente, se conoció que la decisión se debe al impulso que asumirá el cargo el general retirado de la Policía Nacional, José Luis Ramírez Hinestroza.

¿Quién es el nuevo director del CTI?

El general (r) José Luis Ramírez Hinestroza se retiró del servicio activo de la Policía Nacional el 14 de febrero de 2025, tras una trayectoria de 33 años en la institución.

En su último cargo sirvió como director de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, una de las posiciones clave dentro de la Policía.

Ha comandado unidades como la Policía del Quindío y la Policía de Casanare. También fue comandante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (la unidad que reemplazó al Esmad), encargada de gestionar el orden público y las protestas.

Le podría interesar: Así quedó conformada la nueva línea de mando de la Policía Nacional

A lo largo de su carrera ha recibido numerosas condecoraciones y felicitaciones por su labor en seguridad ciudadana y manejo de situaciones complejas de orden público.

Ha participado en cursos especializados tanto en Colombia como en el extranjero relacionados con seguridad, inteligencia y derechos humanos.