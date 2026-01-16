Aumento del salario: advierten que más de 100 empleos estarían en riesgo mensualmente en Montería

Aumento del salario: Fenalco advierte que más de 100 empleos estarían en riesgo mensualmente en Montería. Crédito: Getty Images (referencia). / Westend61

Montería

El director ejecutivo de Fenalco Córdoba, Luis Martínez, advirtió que más de 100 empleos estarían en riesgo mensualmente en Montería por el aumento del salario mínimo en un 23%. En ese sentido, precisó que en la capital cordobesa se habría conformado un comité para monitorear a las empresas durante estos primeros meses del año.

“Según datos del DANE, en el departamento de Córdoba tenemos aproximadamente 27.095 trabajadores con el salario mínimo que de entrada es el rubro que más se afecta dentro de las empresas para ser potencialmente candidato a no renovación o en terminación natural a no ser reemplazado o que se pensione la persona y ese cargo se elimine o se reubiquen las funciones”, expresó el ejecutivo.

“Aquí nos reportan más de 100 empleos que se pueden estar perdiendo a medida que va aumentando el tiempo y se van venciendo los contratos. Realmente, estamos preocupados porque otra cosa que ha pasado en Córdoba es que ha cambiado la modalidad de contrato y la gente se ha pasado a la informalidad”, agregó.

¿Cuáles son los sectores que más preocupan?

Según el ejecutivo seccional de Fenalco Córdoba, en este departamento hay dos sectores que generan preocupación: la salud y entretenimiento por temas de licores.

“El sector salud es un gran proveedor de empleos a través de las IPS que ya venían con problemas por las deudas que tienen las EPS con las mismas. Entonces, las IPS son un sector muy importante para la ciudad de Montería y es un sector frágil en términos de la estructura de costo”, puntualizó.

Frente al sector entretenimiento detalló que “fue el que más jalonó el empleo en Montería y Córdoba en general, pero se está viendo afectado porque lo golpean varias cosas: cambios de impuestos, aumento de IVA en su materia prima a licores, lo que va a favorecer el contrabando y el inicio de horas nocturnas a partir de las 7:00 p.m.”

Tras lo expuesto, el ejecutivo aseguró que la activación del comité de monitoreo que integraría a la Alcaldía de esta ciudad buscaría “proteger el empleo” en la capital cordobesa.