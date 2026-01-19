Asesinan a oftalmólogo frente a su hijo en Barranquilla

Un nuevo hecho de violencia conmocionó al barrio El Carmen, donde un reconocido oftalmólogo fue asesinado en medio de un aparente atraco mientras acompañaba a su hijo a un evento deportivo. El crimen ocurrió la tarde de este domingo en una cancha del sector, donde la víctima observaba un partido de fútbol.

La persona fallecida fue identificada como Carlos Enrique Rojas Ávila, de 53 años. De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba junto a su hijo cuando al lugar llegaron dos sujetos, quienes se movilizaban inicialmente en una motocicleta. Uno de ellos descendió y se acercó a la víctima con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Testigos indicaron que se produjo un forcejeo cuando Rojas Ávila intentó oponerse al hurto. En medio de la situación, el agresor le disparó, causándole heridas que le provocaron la muerte en el sitio, ante la mirada de su hijo y de otras personas que se encontraban en la cancha.

Responsables habrían huido en un vehículo

Familiares de la víctima señalaron que Carlos Enrique Rojas Ávila era oftalmólogo y contaba con locales de óptica en distintos puntos de la ciudad, lo que lo hacía ampliamente conocido en el gremio de la salud en Barranquilla.

Según se conoció, los delincuentes se habrían llevado una cadena de oro tipo Gucci y un teléfono celular Samsung Galaxy S23 Ultra. Versiones de la comunidad indican que, tras cometer el crimen, los responsables habrían huido en un vehículo Chevrolet Optra de color azul, aunque inicialmente se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer con precisión la ruta de escape utilizada tras el homicidio, ocurrido en una zona concurrida y en medio de una actividad deportiva comunitaria.