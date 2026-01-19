Armada de Colombia detiene pesca ilegal de hondureños en Cayo Serranilla

En el marco de las operaciones de control del mar y seguridad integral, la Armada de Colombia interceptó a un grupo de pescadores hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal en aguas del mar territorial colombiano, cerca del Cayo Serranilla, en el Caribe occidental.

La operación fue desarrollada por el Comando de San Andrés y Providencia, luego de que unidades navales detectaran dos embarcaciones pesqueras hondureñas trabajando sin autorización.

Al notar la presencia de la Fragata Misilera ARC Caldas, las embarcaciones huyeron con la intención de salir de aguas jurisdiccionales colombianas, abandonando a 12 tripulantes en el mar.

Los náufragos fueron localizados minutos después a la deriva y rescatados en un buque por la unidad naval, que les brindó atención médica y asistencia humanitaria de acuerdo a los protocolos establecidos. Posteriormente, fueron trasladados al muelle de The Cove, en la isla de San Andrés.

Durante las inspecciones realizadas con el acompañamiento de autoridades ambientales como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca, incautaron aproximadamente 20 kilogramos de especies marinas protegidas y de alto valor comercial, entre ellas 5 kilogramos de caracol pala, 4 kilogramos de cangrejo, 8 kilogramos de cola de langosta y 17 langostas ovadas. Asimismo, se decomisaron remos, cuchillos, caretas y 31 tanques de buceo.

Migración Colombia confirmó que entre los rescatados se encontraba un menor de edad, quien quedó bajo la protección de la Policía de Infancia y Adolescencia, de acuerdo con la normativa vigente.

El material incautado y los ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Las autoridades recordaron que el Banco Serranilla hace parte del Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO, una zona de alta biodiversidad y especial importancia ecológica según acuerdo No. 002 de 2019 expedido por la autoridad ambiental CORALINA.