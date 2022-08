Delfines cerca a costa de Bahía Solano terminaron heridos por pesca ilegal /

El pasado viernes 26 de agosto se conoció una denuncia por parte de la ciudadanía de Bahía Solano, en donde señalaban que se estaba realizando pesca ilegal y que esto habría afectado a los delfines que suelen estar en esa zona. En video quedó grabado cómo muchos de estos animales quedaron atrapados en una malla e intentaban escapar mientras sangraban.

De inmediato el clip se hizo viral; las personas demostraron su descontento en redes sociales, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que el caso ya se está investigando. Por otra parte, el alcalde de Bahía Solano, Ulmer Mosquera Gutiérrez, se pronunció en 6AM Hoy por Hoy para solicitar al Gobierno que se garantice la protección de los mares del país, pues la pesca ilegal y demás prácticas están afectando la fauna y desarrollo natural de estos lugares.

Asimismo, el alcalde advirtió: "Un barco de matrícula venezolana se encontraba pescando en una zona prohibida, que se conoce como de manejo pesquero de la pesca artesanal y que es de 22,5 millas. En los vídeos se observa cómo atrapan a los delfines y que estos terminan sangrando. Fueron tantos los animales que se ve cómo huyen de la red."

De igual manera, el funcionario manifestó que esta práctica ilegal se realiza a diario. "Esa situación se repite cada día, y el problema es que la Corte prohibió la pesca deportiva con el argumento de que se maltrataba los peces, pero el maltrato se da con este tipo de pesca."

Además, resaltó que este hecho tiene relación con la cantidad de fauna marina que se encuentra en este lugar, ya que los pescadores ilegales ven el sitio como una oportunidad. "Es una situación que se presenta con frecuencia, porque esta es la zona del Pacífico donde más abundancia de peces hay, por el tema de la confluencia de las corrientes. Aquí tenemos guardacostas, pero ellos no vigilan por el tema de la pesca, sino por el de narcotráfico".

Finalmente, el alcalde realizó una solicitud sobre esta problemática al Gobierno. "El llamado que hacemos al ministerio es que comencemos a vigilar a los mares, porque eso nos tiene a nosotros alarmados, que no vengan aquí a sacar la fauna. ¿De qué vale que nuestros pescadores no utilicen la malla o no lo hagan si vienen y lo hacen?".