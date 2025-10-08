Al director de cine, productor y realizador Camilo Andrés Vega, la Fiscalía le abrió una indagación por presunta estafa.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

DE LA PANTALLA A FISCALÍA: INVESTIGAN A DIRECTOR DE CINE POR PRESUNTA ESTAFA DE MÁS DE MIL MILLONES

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

La Fiscalía acaba de abrir una indagación por el delito de estafa en contra del director, productor y realizador de cine y televisión Camilo Andrés Vega.

Vega es reconocido en el mundo audiovisual por exitosas producciones como Pálpito, el rey de la montaña y otras producciones exitosas.

El registro de denuncia contra Camilo Vega en la Fiscalía Ampliar

El registro de denuncia contra Camilo Vega en la Fiscalía Ampliar

Sus posibles víctimas dicen que la cuantía supera los mil millones ($1.000) de pesos. Señala la denuncia que Vega habría convencido a varios de sus amigos para invertir y financiar producciones audiovisuales en las que prometió ganancias de hasta del 40%.

A través de audios de WhatsApp, como los que van a escuchar, el director de cine y televisión Camilo Vega, convencía a empresarios y amigos para meterse en ese negocio.

AUDIO 1 CONVENCIENDO

Play/Pause AUDIO 1CAMILO VEGA 01:15 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Incluso, a través su oficina de abogados, expedía documentos para dar una garantía de lo que prometía.

6AM AUDIO 2

Play/Pause AUDIO 1CAMILO VEGA 01:15 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El asunto, es que algunas de esas películas y series prometidas nunca se hicieron. Hay papeles firmados donde se lee que “En caso de presentar algún incumplimiento en este acuerdo de pagos, este documento presta MERITO EJECUTIVO, para poder iniciar cualquier clase de proceso por vía judicial”.

La promesa de ganancia Ampliar

Ahora, el caso lo investiga un fiscal de la seccional de Bogotá. Según el sistema de consultas de la Fiscalía, ya hay un programa metodológico de investigación y ya fueron escuchadas algunas de las víctimas en ampliación de denuncia.

Los contratos de Camilo Vega con sus inversionistas Ampliar

El negocio que no tuvo frutos

Arrancó en el año 2022. Resulta que un grupo de amigos empresarios que también hacen parte de un club de corredores de motos decidieron invertir en películas teniendo en cuenta la fama del director Camilo Vega.

Una de las víctimas se llama Julián Solórzano, es un empresario del sector automotriz, inicialmente invirtió $200 millones para la película “el rey de la montaña”

AUDIO 1 VÍCTIMA

Play/Pause AUDIO VÍCTIMA 1 00:50 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al acercarse la fecha de pago, dice la víctima, Vega lo convenció de que reinvirtiera el dinero sumando otros $400 millones y luego completar $1.500 millones. Pero no ese negocio no se concretó y solo se tranzó en $1.000 millones para dos producciones más que se titulaban Amazon INC, y ‘El ministro’.

Chat entre Camilo Vega y una de sus presuntas víctimas. Solciita que invierta más dinero Ampliar

AUDIO 2 VÍCTIMA

Play/Pause AUDIO VÍCTIMA 2 01:46 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El empresario Julián Solórzano dijo que durante tres años acudió a otros mecanismos para que le paguen lo prometido, pero fue imposible y ahora espera que la Fiscalía investigue.

6AM AUDIO 3 VÍCITMA

Play/Pause AUDIO VÍCTIMA 3 00:31 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Médicos cirujanos dicen haber sido por Camilo Vega

Dos médicos cirujanos que decidieron invertir entre $50 y $150 millones dijeron que confiaron en el señor Camilo Vega porque consideraron que una ganancia del 38% era asombroso y confiaron en la reputación del cineasta.

Uno de ellos es el doctor Diego Penagos, invirtió $150 millones, ya pasaron varios años y el dinero no le retornó, tampoco las ganancias. Dijo a Caracol Radio que el señor Camilo Vega no le responde los mensajes.

Play/Pause AUDIO MÉDICO PENAGOS 01:10 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Otra de las presuntas víctimas es el doctor Mario Sánchez, desde el año 2022 invirtió $70 millones, aparece la misma promesa, un rendimiento del 38% como ganancia a un término de seis meses.

El médico Penagos le dijo a Caracol Radio que el cineasta Camilo Vega lo evade y a lo largo de estos tres años hay una excusa cada vez que le recuerda que le debe dinero.

AUDIO DOCTOR SÁNCHEZ

Play/Pause AUDIO DOCTOR SANCHEZ 1 00:23 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El doctor Sánchez dijo que hace pública su denuncia para que no haya más víctimas.

AUDIO 2 DOCTOR SÁNCHEZ

Play/Pause AUDIO DOCTOR SANCHEZ 2 00:25 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las excusas del director Camilo Vega

Caracol Radio accedió a varios audios de las excusas. En uno de estos el directivo del cine Camilo Vega le dijo a una de sus hoy víctimas que se acuerde que esa “platica” se iba en otro paquete de otro proyecto.

AUDIO 6AM EXCUSAS

Play/Pause EXPLICACIONES 1 00:23 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En otro audio dijo que había líos con la firma de un papel y que estaba pendiente de acceder al beneficio tributario que otorga la ley del cine.

AUDIO 6AM EXCUSAS 2

Play/Pause EXPLICACIONES 2 01:08 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles





¿Qué responde el denunciado Camilo Vega?

El señor Camilo Vega no accedió a una entrevista, pero vía WhatsApp envió un mensaje que dice lo siguiente:

“José Andrés muy buena tardes… Con respeto me permito aclarar que todo lo que he realizado en mis proyectos audiovisuales ha sido de buena fe y con transparencia. Como es de conocimiento, y aún más para Caracol, siempre he sido una persona con una carrera intachable; he obrado de buena fe y he trabajado muy duro toda mi vida bajo la mayor honestidad y el más alto profesionalismo. No existe ninguna actuación ilegal ni intención de engañar a nadie; se trata de inversiones que, como en cualquier negocio audiovisual, están sujetas a riesgos y a tiempos de ejecución propios de la industria. Dichos recursos no se han perdido en ningún momento y se continúa trabajando con rigor para materializar el retorno de la inversión.

No deseo entrar en polémicas ni debates públicos sobre el tema. Los aspectos legales están en manos de mis abogados, quienes se encargarán de proteger mis derechos frente a afirmaciones que buscan afectar mi nombre y ejercer presión.

Un cordial saludo.