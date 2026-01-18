Nueve municipios de Antioquia no iniciarán el año escolar con PAE por retrasos contractuales

Antioquia

Al menos nueve municipios de Antioquia no contarán con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases, este 19 de enero, debido a que no han culminado los procesos contractuales necesarios para garantizar el servicio.

La grave situación se reveló en medio de la alerta emitida por la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, que advirtió que más de 860.000 niñas, niños y jóvenes del sistema educativo oficial en el país podrían iniciar el año escolar sin recibir alimentación, como consecuencia de retrasos en 17 Entidades Territoriales Certificadas, entre ellas Antioquia.

Compromisos con el PAE en Antioquia

Desde la Gobernación de Antioquia le indicaron a Caracol Radio que desde el 7 de noviembre de 2025 se suscribieron los convenios interadministrativos con los 116 municipios no certificados del departamento, dejando todo dispuesto para que el PAE inicie con el calendario escolar 2026.

No obstante, la administración departamental explicó que “es un programa articulado donde cada uno de los municipios es responsable de adelantar y ejecutar los procesos contractuales en territorio, garantizando así la alimentación de los niños y niñas” y que actualmente nueve municipios no han concluido dichos trámites, por lo que no tendrán el servicio en el regreso a clases.

Los municipios afectados están en el Nordeste, Occidente y Magdalena Medio antioqueño, como Anorí, Armenia, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Vigía del Fuerte, Yalí y Yondó.

La Gobernación señaló que adelanta acompañamiento jurídico, financiero y técnico permanente a estas administraciones locales y que los municipios se comprometieron a tener el plan de alimentación escolar garantizado en el transcurso de la semana, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible para los estudiantes.