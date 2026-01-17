Retrasos en 17 entidades territoriales ponen en riesgo el inicio del PAE en 2026

Más de 860.000 niñas, niños y jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial podrían iniciar el año escolar sin recibir alimentación escolar, debido a retrasos en 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que no han finalizado los procesos necesarios para poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

La situación no solo afecta el modelo convencional del programa. Según la información oficial, el riesgo se extiende a la atención de pueblos indígenas, con una posible afectación a cerca de 199.880 estudiantes, así como a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en territorios donde aún no se garantiza el inicio oportuno del PAE.

La Unidad de Alimentación Escolar advirtió que estos retrasos podrían tener un impacto directo en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. La entidad señaló que la alimentación escolar es un apoyo clave para que niñas, niños, jóvenes y adolescentes asistan a clase y se mantengan en las aulas.

Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades territoriales con retrasos para que aceleren las acciones pendientes. Desde el Gobierno nacional y la Unidad de Alimentación Escolar se indicó: “se brindaron las orientaciones, se hicieron los llamados oportunos, se dieron a conocer los valores de referencia para una correcta planeación y se establecieron las condiciones necesarias para que el PAE iniciara desde el primer día”.

Adicionalmente, la Unidad informó que, según el último reporte de las ETC, 30 entidades territoriales disminuyeron los recursos frente a lo asignado en 2024 y 32 no realizaron el aumento de recursos establecido en la Ley 2167 respecto al mismo año, lo que impactó en cerca de 342 mil millones de pesos que no fueron asignados al PAE.