Habrá cambios en la ciclovía de Bogotá durante este 2026

El Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá busca ampliar los kilómetros de la ciclovía dominical en la ciudad. Por esta razón, se evalúa la posibilidad de habilitar un tramo de 1,2 kilómetros en el recorrido de la Avenida Boyacá, con el fin de lograr que el recorrido total de la ciclovía sea de 139 kilómetros.

“En 2026 vamos a consolidar una ciclovía más completa y segura, fortaleciendo la atención en los corredores con nuevos beneficiarios de alimentos, ciclotaller y venta de accesorios, además de estaciones recreativas para las familias”, dijo Daniel García Cañón, director del IDRD.

Sumado a esto, se vincularán 40 nuevos beneficiarios para ampliar la oferta de alimentos en la ciclovía. Entre mayo junio se sumarán 10 nuevos beneficiarios para fortalecer los servicios de ciclotaller y venta de accesorios.

Además, se incorporarán el mural “Stand de los Juegos” como espacio de cocreación con familias, además de un circuito de juegos, Walk Bike e interacción de juegos en familia.

En seguridad y operación, el IDRD completará en 2026 el cambio del 100% de las vallas de señalización, en coherencia con el Manual de señalización vial 2024 del Ministerio de Transporte. En 2025 se reemplazaron 683 vallas y para 2026 restan 917, para un inventario total de 1.600. La actualización incluye color magenta para evento temporal, retroreflectividad y pictogramas acordes a la norma.

Finalmente, la Escuela de la Bici fortalecerá su alcance en 2026 con 39 puntos permanentes en las 20 localidades de Bogotá, 11 itinerantes en Manzanas del Cuidado y cinco itinerantes en la Ciclovía, tras la incorporación de dos nuevos puntos.

Los puntos itinerantes en la ciclovía estarán ubicados en carrera 24 con calle 42, avenida Boyacá con calle 138, calle 54 sur con carrera 95ª y se les sumarán los de la carrera 50 con calle 3 (referencia ParqueEl Sol) y carrera 9 con calle 116. En la estrategia Escuela 2.0, el objetivo es ampliar el servicio hasta 40 puntos permanentes, avanzando en el crecimiento territorial del programa.