Al menos cinco puntos de bloqueo mantienen paralizada la movilidad en Tunja por protesta de taxistas

Manifestantes aseguran que la protesta es pacífica y piden diálogo con la Alcaldía y la Gobernación

Tunja

Más de doce horas completó la jornada de protestas del gremio de taxistas en Tunja, quienes adelantan bloqueos en distintos puntos de la ciudad para exigir mayor control a la ilegalidad en el transporte y respuestas concretas por parte de las autoridades. Germán Gutiérrez, vocero del gremio, aseguró que la movilización obedece al inconformismo frente a lo que califican como falta de respaldo institucional.

“Nos sentimos atropellados por la administración. En Tunja existe un gremio de taxistas organizado y no tenemos ningún respaldo. Estamos viviendo una crisis administrativa que se refleja en cargos que se han vuelto políticos y no trabajan por la ciudadanía”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Caracol Radio.

El vocero señaló que, pese a haber solicitado reuniones con la Alcaldía, la Gobernación y el Concejo Municipal, no han recibido soluciones efectivas. “Hemos radicado derechos de petición y oficios, pero no hay respuestas serias. Nos mandan a mesas técnicas que no generan resultados”, indicó.

Entre las principales exigencias del gremio se encuentran mayores controles a motocicletas y vehículos particulares que, según denuncian, estarían prestando servicio de transporte de manera ilegal. “Necesitamos más control, que se dote a los agentes de tránsito de herramientas y que se revise el actuar de algunos funcionarios, porque incluso hay denuncias de vínculos con plataformas”, explicó.

Los taxistas reiteraron que la protesta es pacífica y que no buscan afectar a la ciudadanía. “No estamos en contra de la comunidad. Queremos prestar un buen servicio, pero necesitamos que se cumpla la norma”, dijo.

Sin embargo, Gutiérrez advirtió sobre situaciones de tensión registradas durante la noche anterior. “Hemos recibido amenazas y anoche hubo enfrentamientos con moteros. No queremos que esto pase a mayores, por eso estamos alzando la voz”, manifestó.

A esta hora, los manifestantes permanecen en sectores como Los Hongos, la glorieta del Terminal y otros puntos estratégicos de la ciudad, donde mantienen bloqueos intermitentes. El gremio anunció que continuará en plantón hasta que se concrete una reunión con presencia del alcalde, el gobernador y entidades como la Defensoría del Pueblo.

“Estamos cansados, tenemos obligaciones económicas y familias que sostener. Solo pedimos respeto y que se haga cumplir la ley”, concluyó.