Cierres en la Ciclovía de Bogotá por implosión de puentes en la Calle 13

Este domingo, 12 de octubre, tendrá lugar la implosión contralada de los puentes vehiculares en la localidad de Puente Aranda, para el inicio de las obras de La Nueva Calle 13.

Por este motivo, la tradicional Ciclovía de Bogotá adopta cambios en su funcionamiento durante este fin de semana con la suspensión de un tramo de la ruta de la Carrera 50 en el suroccidente de la capital.

La Ciclovía de la Carrera 50 entre Calle 3 y Calle 44 estará suspendida temporalmente este domingo 12 y el lunes festivo 13 de octubre, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Desvíos para los biciusuarios por suspensión en tramo de la Ciclovía

Quienes se dirijan al sur en la Calle 44, podrán hacerlo por la ciclorruta de la calzada occidental de la Carrera 50 hasta la calle 24, en la Avenida Esperanza. Allí podrán desplazarse hacia el oriente o el occidente. También podrán tomar conexión con los trazados habituales de la Ciclovía hacia el norte o el sur, movilizándose por la Carrera 60 (Av. La Esmeralda).

Mientras que, quienes se encuentren sobre la Calle 3, podrán desviar hacia el oriente por la ciclorruta de la Calle 6, o por la diagonal 16 sur, y hacia el occidente por la calle 39 sur. Sobre estos últimos dos corredores hay rutas de la Ciclovía.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) también sugiere tomar como rutas alternas la Av. Boyacá o la Carrera Séptima, cuyas rutas de la ciclovía sentido norte-sur, sur-norte, funcionarán con normalidad.

La Ciclovía de la Carrera 50 es un trayecto de 9,73 kilómetros que se conecta con el tramo Sur 4 entre la Carrera 25 y la Calle 44 Sur, además del tramo Norte 5: Calle 72 y Carrera 60. Así, la ruta se extiende por otros 10 kilómetros.