EEUU dice haber abordado un petrolero con crudo iraní

Barco petrolero pasa por el estrecho de Ormuz en 1984. Foto: Getty Images. / Chip HIRES

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el jueves que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un buque sancionado en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, la segunda operación de este tipo en tres días.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una intercepción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sancionado y sin bandera M/T Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico”, señaló el Pentágono en X.

El comunicado afirma que Estados Unidos “continuará aplicando la ley marítima a nivel global para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

La publicación incluía imágenes de personal militar estadounidense bajando en rapel desde helicópteros hasta la cubierta de un gran petrolero.

La operación tuvo lugar en la zona que cubre el INDOPACOM, el comando militar estadounidense que abarca gran parte de los océanos Pacífico e Índico. El Pentágono no proporcionó una ubicación precisa.

El Departamento de Defensa informó el martes que sus fuerzas habían abordado el buque “sin bandera sancionado” M/T Tifani.

El Tifani es un “petrolero con bandera de Botsuana”, según la firma de inteligencia Vanguard Tech, que indicó que el buque fue interceptado en el océano Índico.