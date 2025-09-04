Semana de la bicicleta en Bogotá: se entregan 9 kilómetros de ciclorruta

Bogotá D.C

Del 22 al 28 de septiembre Bogotá celebrará la Semana de la Bicicleta en su edición número 18 con más de 30 actividades culturales, pedagógicas, académicas, recreativas y deportivas.

“Por eso, este año, avanzamos con proyectos que fortalecen esa visión: entregaremos la primera fase del proyecto Bici Kennedy, que mejorará la seguridad de la niñez en sus trayectos escolares. Además, de nuevos kilómetros de ciclorruta en el suroccidente de Bogotá, que amplía la conectividad y brinda más espacio seguro para quienes pedalean”, anunció la secretaria de Movilidad Claudia Díaz.

Desde 2007, la Semana de la Bicicleta es un evento oficial, reglamentado por el Acuerdo Distrital 668 de 2017, que nació como una iniciativa ciudadana y académica, y se ha convertido en una celebración masiva que integra cultura, pedagogía, recreación y deporte.

“Con 37 puntos permanentes de la Escuela de la Bici, tres activos en Ciclovía —incluido uno nuevo en 2025— y más de 93.000 procesos de enseñanza en lo corrido del año, seguimos impulsando la autonomía y la seguridad de miles de ciudadanos”, aseguró Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte

La Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y la Unidad de Mantenimiento Vial se unieron a esta iniciativa.