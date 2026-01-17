Protestas de defensores públicos: 113 mil procesos están en riesgo en el Atlántico

Protesta de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el Atlántico

La deuda en el pago de los honorarios a los defensores públicos del país están poniendo en riesgo la continuidad de más de 113 mil procesos penales y 35 mil procesos civiles y administrativos en el departamento del Atlántico.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo continuarán esta semana con protestas en la sede de la entidad y en el centro de servicios judiciales.

Luis Alberto González, coordinador del área penal y presidente de la subdirectiva Costa Caribe de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (ASEMDEP).

“Estamos exigiendo el pago puntual de honorarios, el incremento no inferior al IPC del año anterior y la formalización laboral de los contratos, actualmente bajo la modalidad de prestación de servicios", indicó González.

El vocero de los empleados de la Defensoría del Pueblo destacó que estas medidas buscan garantizar la dignificación de los defensores y la continuidad en la prestación de un servicio esencial que beneficia a más de 130.000 usuarios en toda la región Caribe.